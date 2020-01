Diskussion um Baukosten in Wegberg : FDP fordert Einsparungen beim Bau der neuen Feuerwache

Wegberg Die FDP fordert ein Umdenken, um Kosten zu senken – insbesondere, weil die Stadt Wegberg im Haushaltsentwurf bereits eine Steuererhöhung ankündigt.

Die FDP sieht den Bau einer neuen Feuerwache als absolut notwendig an. „Die anfallenden Baukosten der neuen Feuerwache sind gegenüber den Wegberger Bürgern jedoch nicht mehr zu rechtfertigen“, heißt es. Es dränge sich die bereits im frühen Planungsstadium von der FDP-Fraktion gestellte Frage nach dem Erscheinungsbild und dem erforderlichen Ausstattungsstandard auf. Wagner: „Die Sicherung der funktionellen Leistungsfähigkeit der Feuerwehr muss für eine Stadt im Haushaltssicherungskonzept gleichzeitig die absolute Obergrenze für die Ausstattung der Feuerwehr bilden. Eine Ausrichtung der Bauplanung an Ästhetik und die Ausstattung des Gebäudes im gehobenen, über die funktionelle Herstellung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr hinausgehenden Maße, ist gegenüber dem Bürger nicht zu rechtfertigen.“ Dies gelte besonders mit Blick auf die im Entwurf der Haushaltssatzung 2020 angekündigte Erhöhung der Grundsteuer B. Während Erkelenz die Grundsteuer B von 420 auf 390 Prozentpunkte senkt, plane die Stadt Wegberg im Jahr 2021 laut Entwurf der Haushaltssatzung 2020 eine Anhebung des Hebesatzes auf 550 Prozent ein. Damit liege der Hebesatz der Stadt Wegberg deutlich oberhalb der Hebesätze der Nachbarstädte Erkelenz (390 Prozent) und Wassenberg (413 Prozent). Zum Haushaltsausgleich sei zurzeit eine weitere Erhöhung im Jahr 2024 auf 602 Prozent angekündigt, wenn keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden.

Die FDP-Fraktion weist mit Hinweis auf das Interview in der Rheinischen Post vom 16. Januar darauf hin, dass Baudezernent Frank Thies eine Umplanung nicht mehr ausschließt. Thies sehe auch Raum für kostenreduzierende Anpassungen der Bauplanung. Bürgermeister Stock hingegen verschließt sich nach Meinung der FDP (Interview in der RP vom 25. Januar) nicht nur der Auffassung seines Fachmanns, sondern trotz drückender Kostenlast auch jeglicher Konsolidierungsmaßnahme. Die FDP bittet die Stadt darum mitzuteilen, welche Einsparpotenziale sie identifiziert hat, welche Herstellungskosten im Falle einer Errichtung der Feuerwache Wegberg in Modulbauweise mit Fertigbauelementen entstehen würden und ob es im Hinblick auf die Grundwasserproblematik der Baufläche an der Maaseiker Straße wirtschaftlicher und kostengünstiger ist, einen neuen Standort für die Feuerwache Wegberg zu suchen. Sollte keine Umplanung erfolgen, müsste die Stadt Maßnahmen zur Kompensierung vorschlagen.