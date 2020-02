100 Jahre FC Wegberg-Beeck : FC-Party des Jahrhunderts mit „Booster“ im Forum

Wegberg/Beeck Der FC Wegberg-Beeck feiert seinen 100. Geburtstag im August. Der Kartenvorverkauf läuft und es gibt einen besonderen Service.

In diesem Jahr feiert der FC Wegberg-Beeck 1920 seinen 100. Geburtstag. Wie viel in einem Jahrhundert passiert ist, würde ganze Buchbände füllen. Fakt ist, der FC Wegberg-Beeck ist zum Traditionsverein und der Fußballsport gleichzeitig zu einer der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen geworden. Der Verein zeichnet sich durch ein hohes Maß an ehrenamtlichem und somit gesellschaftlichem Engagement aus. Zusammenhalt und ein festes soziales Umfeld sind wichtige Säulen in der Vereinsarbeit. Verantwortung, aber auch Spaß am Spiel wird beim FC Wegberg-Beeck großgeschrieben. Über 16 Mannschaften mit mehr als 50 Trainern sowie Betreuern bilden aktuell den Hauptteil des aktiven Vereinslebens. 500 Mitglieder, davon 120 passive, unterstützen in allen Bereichen. Nicht zu vergessen die treuen Fans und Zuschauer, die regelmäßig ihren Weg zu den Spielen im Waldstadion finden.