Neuer Trikotsponsor beim Viertligisten : FC Wegberg-Beeck zeigt sich für die Zukunft gut gerüstet

Pierre Kaspar (Gebietsleiter Ledkon GmbH), Holger Reiff (Geschäftsführer Tributech GmbH), Thomas Klingen (Geschäftsführer FC Wegberg-Beeck) und Stefan Frühling (Marketingleiter Basi GmbH) präsentieren das neue Beecker Trikot. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Beeck Der Regionalliga-Aufsteiger präsentiert in Gestalt der Firma Tributech aus Waldniel einen neuen Trikotsponsor. Auch die Planungen für die am 5. September beginnende Saison laufen auf Hochtouren. Für die Heimspiele wird an einem Hygiene-Konzept gearbeitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke und Mario Emonds

Der Tod von Günter Stroinski Ende Februar hat den FC Wegberg-Beeck bis ins Mark erschüttert. Schließlich war er nicht nur viele Jahre Vorsitzender, sondern für den Verein auch Mäzen. Sponsor und Mädchen für alles. Doch noch einer kurzen Schockstarre präsentiert sich der als Regionalliga-Aufsteiger höchst spielende Amateurverein der Region für die Zukunft gut gerüstet: Weil es einen neuen Trikot-Sponsor gibt, sind die Finanzen geregelt.

Genau zehn Jahre prangte die Hauptfirma (Basi) des verstorbenen Stroinski auf der Trikotbrust der FC-Spieler, jetzt wirbt dort die Firma Tributech aus Waldniel. Dabei handelt es um einen Spezialisten für Schmierstoffe. Die Zusammenarbeit wurde zunächst für ein Jahr vereinbart. In den vergangenen zwei Jahren engagierten sich die Waldnieler schon mit einer Bandenwerbung. „Der FC Wegberg-Beeck ist ein familiär geführter Verein, der Zusammenhalt zwischen Mannschaft, Vorstand und Sponsoren groß. Und es geht hier noch hemdsärmelig mit Bier und Bratwurst zu“, erklärt Tributech-Geschäftsführer Holger Reiff. Er wolle nun dazu beitragen, dass der FC in der Regionalliga spielen könne.

Info Beecks Trikotsponsoren der vergangenen Jahre Geschichte Bis 2008 warb das Erkelenzer Sportartikel-Geschäft Fair Sport auf der Beecker Trikotbrust. Anlässlich des Beecker DFB-Pokalspiels im August 2008 gegen Alemannia Aachen tat dies für die folgenden zwei Jahre der Mönchengladbacher Printmanagement-Dienstleister impress media. Von 2010 bis 2020 warb dort dann Günter Stoinskis Hauptfirma Basi aus Rheydt-Giesenkirchen.

Sehr zufrieden mit dem neuen Trikotsponsor zeigt sich Beecks Geschäftsführer Thomas Klingen: „Tributech war bislang schon ein verlässlicher Partner, wir freuen uns sehr auf die nun deutlich ausgeweitete Zusammenarbeit.“ Zudem bliebt die in Mönchengladbach-Giesenkirchen angesiedelte Firma Basi (Sicherheitstechnik und Schließanlagen) auch nach Stroinskis Tod als Sponsor erhalten. Zum einen wirbt das Unternehmen nun auf dem Trikotärmel, zum anderen fördert es künftig speziell die Beecker Jugend. Zweiter Trikotärmel-Sponsor ist nun die Firma Ledkon aus Neu-Ansbach (LED-Technologie), die in Beeck bereits die Kunstlicht-Masten am Kunstrasenplatz, am kleinen Rasenplatz sowie am „Käfig“ auf Vordermann gebracht hat. Das große Stadion folgt im Verlauf des Augusts. „Das neue Licht wird definitiv heller – und es ist zudem auch dimmbar“, erläutert Klingen.