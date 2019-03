Veränderte Traditionen: Österliche Bußzeit: Fasten ist heute anders

Wegberg Beim Fasten geht es heutzutage kaum noch um Entsagung, eher wollen viele den Winterspeck loswerden. Diese Entwicklung erkennt auch Wegbergs Pfarrer Tran. Das traditionelle Fasten sei fast verschwunden.

Karneval ist vorbei, und mit dem Aschermittwoch wurde die 40-tägige vorösterliche Bußzeit eingeläutet. Zur Vorbereitung auf das Osterfest ist den Christen das Fasten geboten, um an den Leidensweg Jesu Christi zu erinnern. Die 40 Tage stehen dabei für die Zeit, die Jesus selbst sich der Bibel nach zum Fasten in die Wüste zurückzog.

Traditionell wird beim Fasten zur vorösterlichen Bußzeit nur eine Mahlzeit am Tag eingenommen – auf Lebensmittel wie Fleisch, Süßigkeiten oder Alkohol wird ganz verzichtet – um den Glauben mehr in den Vordergrund zu rücken und die persönliche Beziehung zu Gott zu vertiefen. Die Zahl derer, die sich streng an die alten Fast- und Abstinenztage der Kirche halten, scheint jedoch abzunehmen. „Das Fasten ist ein Thema der Kirche, damit hab ich nichts zu tun“, so der Wegberger Fleischhändler Manfred Brendgens. Dass das Fasten früher noch eine größere gesellschaftliche Rolle spielte, meint Gertrud Heinrichs, Katholikin und Bürgerin der Stadt Wegberg. „Das traditionelle Fasten ist fast verschwunden.“