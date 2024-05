Familientrödelmarkt in Wegberg Die beste Adresse für Schnäppchenjäger

Eine Handtasche für sieben Euro. Second Hand. Soweit nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist aber folgende Geschichte dazu: „Eine ältere Dame kaufte bei mir eine schwarze, alte Handtasche. So eine richtige Oma-Tasche, aber sie fand sie schön“, erinnert sich Birgitte Buttler. „Eines Tages kam sie wieder und berichtete mir, dass sie in Düsseldorf auf der Kö auf diese Tasche angesprochen wurde – es handelte sich tatsächlich um eine teure Vintage-Dior.“ Die Dame freute sich über ihr hochwertiges Schnäppchen und Birgitte Buttler gönnt es ihr von Herzen. Das war damals in ihrem Second-Hand-Laden, den sie zehn Jahre lang mit Hingabe in der Mühlenstadt betrieben hat. Inzwischen tobt sie sich in Sachen Zweitverkauf ausschließlich auf dem Familientrödelmarkt am Burgparkplatz aus, den sie seit vielen Jahren organisiert.