Einzelhandel Fahrradcenter Wegberg zieht nach Ratheim

Frank Brandt und Gaby Heindrichs sind seit gut drei Jahren die Ansprechpartner rund ums Rad in Wegberg. Doch das soll sich in Kürze ändern – der laufende Räumungsverkauf weist auf den bevorstehenden Umzug des Fahrradcenters Wegberg hin. Der Grund für den Standortwechsel? „Leider sind wir uns mit unserem Vermieter nicht einig geworden, was die Miete angeht. Die Erhöhung konnten wir nicht mitgehen“, sagt Gaby Heindrichs. „Die Menschen sind ohnehin sehr verhalten, was das Geld ausgeben angeht, sodass wir auch gut kalkulieren müssen.“