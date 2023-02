Baumfällungen in Wegberg Nabu wirft der Stadt fehlerhafte Darstellung vor

Der Naturschutzbund (Nabu) in Wegberg hält an seiner Kritik nach den Baumfällungen im Stadtpark fest. „In Zeiten des Artensterbens und des Klimawandels ist der Erhalt und die ökologische Aufwertung der grünen Infrastruktur in den Städten von größter Bedeutung“, so Gabriele Kaufhold, die Vorsitzende der Ortsgruppe. „Jeder Baum, jede Wiese, jede naturnahe Grünanlage und jeder artenreiche und naturnahe Garten leistet einen klimaökologischen Beitrag und ist Teil einer Klima-Anpassungsstrategie.“ Diesen Zusammenhängen werde in der Stadtverwaltung wenig bis keine Rechnung getragen. Mit der Neupflanzung von einigen Jungbäumen sei kein „ökologischer Ausgleich“ zu erzielen.