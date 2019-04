Fachtagung in Wegberg : Kinder vor Gewalt schützen

Wegberg Hebammen, Erzieherinnen, Krankenschwestern und Ärzte absolvieren eine Fachtagung zur Kindeswohlgefährdung, um sich auf den neuesten Wissensstand zu bringen.

Hintergrund einer Fachtagung im Hotel Sternzeit in Wegberg-Wildenrath war, dass viele Anrufe von besorgten Menschen beim Jugendamt oder bei der Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“ mit der Aussage „Ich habe da so ein Gefühl ...“ eingehen. Der- oder diejenige hat ein Gefühl, dass mit einem Kind etwas nicht stimmen könnte, aber es fällt ihm oder ihr schwer, das Gefühl in Worte zu fassen.

Erschwerend kommt bei der Altersgruppe von bis zu drei Jahren hinzu, dass sich diese Kinder nicht oder kaum verbal äußern können. „Gerade deshalb brauchen sie ganz besonders aufmerksame Menschen, die wahrnehmen, wenn es dem Kind nicht gut geht, und die entsprechend zum Wohl des Kindes handeln können“, hieß es in der Einladung der Fachleute aus dem Netzwerk Frühe Hilfe. 100 Hebammen, Erzieher, Krankenschwestern, Ärzte und weitere im Gesundheitsbereich Tätige kamen zur Fachtagung, um sich auf einen Wissensstand zu bringen und diesen in Workshops zu vertiefen.

Nach der Begrüßung durch Dorothea Krollmann, Leiterin der Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen im Kreis Heinsberg“, die anhand der guten Besucherbeteiligung ausmachte, mit dem Thema einen Nerv getroffen zu haben, schloss sich ein Referat an. Sozialarbeiterin Marita Meissner und Professor Reinhold Schone referierten über „Kinderschutz – Zwischen Frühen Hilfen und Schutzauftrag“ abwechselnd. Dabei brachte sie ein Jahrzehnt Erfahrung aus der Arbeit in einem Jugendamt mit. Reinhold Schone war ehemals unter anderem Heimleiter und hatte Forschungsprojekte zum Thema begleitet. Frühe Hilfen definierte Schone mit Bezug auf entsprechende Fachliteratur als basierend „vor allem auf multiprofessioneller Kooperation“, wobei eine „enge Vernetzung und Kooperation von Institutionen und Angeboten aus den Bereichen der Schwangerschaftsberatung, des Gesundheitswesens, der interdisziplinären Frühförderung, der Kinder- und Jugendhilfe und weiterer sozialer Dienste“ zentral für die praktische Umsetzung sei.

Unter Kindeswohlgefährdung versteht die Rechtsprechung „eine gegenwärtig in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt.“ „Man kann sie also nicht sehen, sonder muss die jeweilige Situation interpretieren“, legte er seinen Zuhörern nahe, „beispielsweise was aus dem Kind werden würde, das bereits seit drei Tagen kein Essen bekommen hat.“ Die Institutionen, bei denen die Fachkräfte angestellt sind, haben in der Regel rechtliche Vereinbarungen getroffen, die Handlungsschritte im Falle gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung definieren. Die Vereinbarungen sollten bei Nichtkenntnis erfragt werden. Entsprechend sollte von Fachkräften eine Gefährdungseinschätzung mit Beratung durch eine damit erfahrene Fachkraft vorgenommen werden. Zudem sollten Erziehungsberechtigte sowie Kind oder Jugendlicher dabei einbezogen werden und die Fachleute sollten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken. Erst wenn alle diese Schritte unternommen wurden und die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann, muss das Jugendamt informiert werden.