Treffen der Gruppen aus dem Erkelenzer Land Experten-Netzwerk spendet für Projekt in Burundi

Ralf Sieben nutzte das Gesamttreffen auch dazu, eine Spende in Höhe von 1111 Euro an Treuhänder David Reiser und Klaus Buyel von der gleichnamigen Stiftung zu übergeben. Die Summe soll in das Ziegenprojekt für Burundi fließen. Mit einer Ziege erwirtschaften alleinerziehende Frauen dort ein eigenes Einkommen, können ihre Felder düngen und zum Aufschwung des ganzen Dorfes beitragen. Der Kauf eines Tieres kostet 30 Euro. Durch die Verpflichtung, das erstgeborene junge Zicklein an eine weitere Familie zu verschenken, entsteht eine Multiplikation und die geleistete Hilfe reißt nicht ab.