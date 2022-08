Experten-Netzwerk Heinsberg : Wie „Vitamin B“ den Unterschied macht

Ralf Sieben denkt in Synergien. Seinen Anhänger nutzt er gerne als Werbefläche für das Experten-Netzwerk. Foto: Ralf Sieben

Wegberg Vor fünf Jahren hat Ralf Sieben aus Wegberg das Experten-Netzwerk im Kreis Heinsberg gegründet. Mittlerweile gehören ihm 140 Mitglieder in neun Gruppen an – weit über die Grenzen des Kreises hinaus. So funktioniert es.

Man kennt sich, man hilft sich, sagt der Kölner. Im Sinne von: Eine Hand wäscht die andere. So ähnlich funktioniert auch das Experten-Netzwerk, das Ralf Sieben vor fünf Jahren ins Leben gerufen hat. Allerdings gibt es einen markanten Unterschied dazu, wie die Dinge bisweilen in der Domstadt gehandhabt werden: „Wir machen kölschen Klüngel, aber professionell und nicht strafbar“, sagt der Gründer und kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. Klüngel ist gemeinhin ein böses Wort, je nach Standpunkt manchmal auch positiv besetzt. Im Experten-Netzwerk jedenfalls geht es darum, miteinander in Kontakt zu treten und voneinander zu lernen. Es geht nicht um Vorteilsnahme und Vetternwirtschaft.

Ralf Sieben, von Haus aus Versicherungsmakler, ist ein guter Netzwerker, umtriebig und kontaktfreudig. Da lag es nahe, diese Talente über die eigene Person hinaus nutzbar zu machen. Einen kleinen Anstoß durch einen Bekannten hat es allerdings gebraucht. „Du kennst so viele Leute, Du könntest das hauptberuflich machen“, so der Ratschlag. Gesagt, getan. Heute besteht das Experten-Netzwerk aus 140 Mitgliedern in neun lokalen Gruppen – natürlich im Kreis Heinsberg, aber unter anderem auch im Rhein-Erft-Kreis, in Jülich, Mönchengladbach, Düsseldorf, Koblenz und Grevenbroich. Als Moderator der 14-täglichen Treffen ist Ralf Sieben in jeder dieser Gruppen aktiv. Er denkt in Synergien: Den kastenförmigen Anhänger für sein Auto nutzt er als Werbefläche für das Experten-Netzwerk, den Anhänger selbst braucht er vornehmlich für private Zwecke, als Transportmittel für sein elektrisches Cargo-Bike. So lassen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Info Unternehmer tauschen sich regelmäßig aus Prinzip Das Experten-Netzwerk ist ein regionales Unternehmer-Treffen, das professionelles Empfehlungsmarketing betreibt. Jedes Mitglied kann so daran arbeiten, seine eigenen Geschäftsaktivitäten und die der andern Mitglieder zu verbessern. Mehr dazu im Internet: www.experten-netzwerk-hs.de.

Das Netzwerk fußt auf drei Grundprinzipien: der Transparenz der Kosten in Form eines monatlichen Mitgliedsbeitrags, einen fairen Umgang miteinander und der Vorgabe, dass es keine materielle Kompensation gibt. Im Kern geht es um Empfehlungsmarketing. Jedes Mitglied achtet innerhalb seines persönlichen Umfelds darauf, ob es Bedarf für Leistungen gibt, die andere Mitglieder des Netzwerkes anbieten, und gibt eine Empfehlung ab. Als Beispiel nennt der Netzwerk-Gründer den Fall eines Arztes, der seine Praxis binnen kürzester Zeit neu einrichten wollte. Schreiner, Klimaanlagentechniker, Lampendesigner etc. mit Kapazitäten wurden dringend gesucht. Dank „Vitamin B“ aus der Gruppe gelang in dreieinhalb Wochen, was unter regulären Rahmenbedingungen aller Wahrscheinlichkeit nach zum Scheitern verurteilt gewesen wäre.

„Ich möchte Floristen und Friseure ansprechen, Anwälte und Heizungsinstallateure.“ Das Besondere dabei ist: Jede Branche ist pro Gruppe nur einmal vertreten. „Damit kein Konkurrenzkampf untereinander stattfindet“, sagt Ralf Sieben. Alle würden sich stets auf Augenhöhe begegnen, darauf legt er großen Wert. Was zähle, sei das Miteinander, nicht das Gegeneinander. Neid, Missgunst und eine Ellbogen-Mentalität hätten keinen Platz im Experten-Netzwerk. Die grundsätzliche Frage laute: „Was kann ich für die Gruppe tun und nicht, was die Gruppe für mich tun kann“, sagt Ralf Sieben.

Seit 2017 seien rund 6000 qualifizierte Empfehlungen mit einer Erfolgsquote von 85 bis 90 Prozent ausgesprochen worden. „Wir messen keine Umsätze, sondern wir führen Statistiken darüber, wie viele Empfehlungen ausgesprochen wurden und wie viele Gäste zu uns kommen.“ Auch die Anzahl der bei den Gruppentreffen getrunkenen Tassen Kaffee hat Ralf Sieben berechnet – kein entscheidender Erfolgsfaktor, aber zumindest interessant. Es müssen bis dato mehr als 20.000 koffeinhaltige Heißgetränke gewesen sein.