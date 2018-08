Experte: Nitratbelastung in Wegberg muss sinken

Wegberg Viel zu hohe Nitratwerte im Grundwasser hat der VSR-Gewässerschutz bei Brunnenwasserproben festgestellt, die bei seiner Info-Veranstaltungen am 4. Juli in Wegberg abgegeben wurden. Das Kreiswasserwerk Heinsberg widerspricht.

Die Mitglieder vom VSR-Gewässerschutz fanden bei den Untersuchungen 124 Milligramm Nitrat pro Liter in einem privat genutzten Brunnen in Koch. Weitere mit Nitraten stark verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer in Woof (Rheindahlen) mit 107 Milligramm pro Liter (mg/l), in Wegberg mit 87 mg/l, in Harbeck mit 116 mg/l, in Merbeck mit 97 mg/l, in Gerderhahn mit 99 mg/l und in Wassenberg mit 105 mg/l fest. Das Wasser sei wegen der Überschreitung der Trinkwasserverordnung nicht mehr zum Trinken geeignet. Besonders wichtig sei außerdem, dass derart belastetes Wasser nicht zum Befüllen eines Fischteichs genutzt wird. Es bestehe die Gefahr, dass es zur Massenvermehrung von Algen kommt. Abgestorbene Pflanzen könnten anschließend zu Fischsterben führen. Nitratbelastetes Grundwasser führe beim Bewässern zu einer zusätzlichen Düngung. Diese müsse in die Berechnung über den Stickstoffbedarf der angebauten Pflanzen mit einbezogen werden. Nur so könnten eine Überdüngung und eine Nitratanreicherung in Gemüse verhindert werden. Bürger können dem Verein eine Wasserprobe mit der Post zusenden, falls sie wissen möchten, ob sie auch von der hohen Nitratbelastung betroffen sind.