Exkursion in Rothenbach : Darauf sollte man beim Pilzsammeln achten

Pilze zu finden ist nur die halbe Miete. Wichtig ist, die „Beute“ zu bestimmen, damit keine giftige Vertreter in der Pfanne landen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Rothenbach Von der krausen Glucke bis zum narzissengelben Wulstling: Robert Mohl kennt sie alle. Bei Pilzwanderungen gibt er sein Wissen weiter. Die alles entscheidende Frage lautet immer: essbar oder giftig?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Robert Mohl dreht und wendet das Objekt der Begierde, schnuppert an ihm und ist sich sicher: ein Grünblättriger Schwefelkopf. Aha, ja, der Name macht Sinn, denkt der interessierte Laie.

Als Pilzexperte kennt sich Mohl bestens aus mit der Materie. Bei einer Exkursion, die am Grenzpunkt Rothenbach zu früher Stunde begann, führte er Teilnehmer in die Welt der Pilze ein. Ihre Rolle ist umfassend und groß, wie er fachkundig erläuterte: Es gibt zum Beispiel den Hefepilz in Wein, Bier und Kuchen, holz- und laubverdauende Pilze, den Camembert oder Blauschimmelkäse und natürlich die in der Medizin wichtigen Penicilline. Mit festem Schuhwerk, Messern, Körbchen und einige Fachbüchern ging es in den nahe gelegenen Laubwald, wo die Sammler links und rechts des Weges ausschwärmten, um Beute zu machen und diese mithilfe von Robert Mohl zu bestimmen.

In kleinen Gruppen um ihn herum stehend, war recht schnell der Schopftintling, der Gifthäubling, der Narzissengelbe Wulstling identifiziert. Aber Vorsicht: Alle diese Pilze sind giftig. Besonders die teilnehmenden Kinder zeigten Eifer: Sie brachten selbst die kleinsten Exemplare zur Begutachtung. Und fast immer war das Urteil klar und eindeutig: essbar oder giftig. In letzterem Fall saust der Pilz gleich wieder zurück ins Unterholz. Und wenn Robert Mohl sich nicht sicher ist, schlug er in seinem Pilzerkennungsbuch nach. Und immer gilt im Zweifelsfall: „Was ich nicht kenne, ist sicherheitshalber erst mal als giftig einzustufen.“

Nach einiger Zeit waren die Teilnehmer schon so im Suchen und Finden versunken, dass sie sich weitläufig verteilt hatten. Ihnen fielen etwa die kugelförmigen Verdickungen an Eichenblättern auf, die auf Gallwespen zurückzuführen sind. Die Wühlspuren am Wegesrand wurden als Wildschweinaktivitäten eingeordnet. Dazu Robert Mohl: „Wo Wildschweine waren, werden wir keine Pilze mehr finden.“ Insgesamt – und das wussten alle Sucher schon beim Start – ist zu dieser Jahreszeit nicht mehr so viel zu holen. Aber immerhin hatten zwei Teilnehmer ihre Körbchen schon recht ansehnlich gefüllt mit zwei großen Riesenschirmlingen und einer Krausen Glucke, die mit Butter in der Pfanne gedünstet einen Gaumenschmaus versprechen.

Robert Mohl kennt sich aus mit der Materie und weiß genau, welche Pilze für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Foto: Rainer Schnettler

6162 Arten von Pilzen gibt es in Deutschland. Von diesen Arten sind etwa zehn Prozent essbar, allerdings auch 132 Arten tödlich giftig. Das Interesse an den Pilzexkursionen nehme deutlich zu, sagt Robert Mohl. „Jetzt leite ich statt vorher drei nun sechs Exkursionen.“ Möglicherweise auch deshalb, weil die steigenden Lebensmittelpreise mehr Menschen zum Suchen in den Wald treiben. Aber solange Naturschutzgebiete – erkennbar am dreieckigen Schild mit grünem Rand und Seeadlersilhouette – respektiert werden, sei es okay. Zwei Kilo pro Person und Tag dürfen „geerntet“ werden. In Belgien zum Beispiel ist sogar ein Zehn-Liter-Eimer erlaubt.

Eine oft gestellte Frage lautet: Pilz herausdrehen oder abschneiden? Die Antwort: immer vorsichtig und vollständig herausdrehen, damit alle Erkennungsmerkmale am Pilz erhalten bleiben. Sicherheitsbewusste Pilzgenießer können übrigens von ihrem Fund noch einen Rest aufbewahren, den man im Falle eines nach dem Verzehr auftretenden Unwohlseins zur Bestimmung des vielleicht giftigen Pilzes heranziehen kann. Sollte es zu einer Vergiftung kommen, sind 112 oder 110 die richtigen Rufnummern.