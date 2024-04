Netzwerk Natur und Nachhaltigkeit Über die Geschichte und Natur des Meinwegs

Er erklärte auch die wechselnde Flora der Landschaft, die im Laufe der Zeiten großen Veränderungen unterlag. Eine Veränderung, die der Mensch, genauer gesagt die Forstbehörden, in jüngerer Zeit herbeigeführt haben, ist ein fast baumfreier Streifen, der sich vom Röthenbach in westlicher Richtung bis zum Heidegebiet am Elfenmeer zieht. Neben dem Brandschutz bietet er auch den hier frei lebenden Galloway-Rindern die Umgebung, die es ihnen ermöglicht, sich ungehindert in einem natürlichen Lebensraum zu bewegen.