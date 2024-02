Jubiläum im Wegberger EvHa 40 Jahre Jugendarbeit und soziales Lernen

Mit Fingerspitzengefühl und offenen Ohren für die Anliegen ihrer Schützlinge hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten ein immer wieder neues Konzept entwickelt. Derzeit gibt es an zwei Tagen, mittwochs und donnerstags, den offenen Treff, bei dem gechillt werden kann, aber auch die Holzwerkstatt hat dann geöffnet, es gibt Spielangebote oder die Jugendlichen können Playstation zocken. „Wobei die Betonung auf gemeinsam liegt“, sagt Christiane Bertrams und schmunzelt. „Wer alleine spielt, bekommt ein Zeitlimit.“ Der Dienstag gehört den Tanzgruppen, ebenso wie die Zeit von 16 bis 17 Uhr am Mittwoch. „Das ist ein Renner. Wir haben drei Hiphop-Gruppen und eine Showtanz-Gruppe, die kostenfrei auf Veranstaltungen wie jetzt an Karneval ihr Können präsentieren und Spaß haben.“ Dabei ist das Jugendheim in allen Bereichen inklusiv, auch beim Tanzen. „Wir hatten mal eine Rollstuhlfahrerin dabei, das war eine schöne Kameradschaft. Tanzen schweißt zusammen.“ Und Tanzen sei gut fürs Selbstbewusstsein: „Während in der Schule oft nach Defiziten geschaut wird, merken die Kinder hier, was sie können und was sie gut machen.“