Corona-Krise verunsichert Organisatoren : Martinszug in Wegberg-Mitte fällt in diesem Jahr aus

Martinszug in Wegberg-Mitte fällt in diesem Jahr aus

Einen Laternenumzug gibt es im Jahr 2020 in Wegberg nicht (Symbolbild). Foto: dpa/Felix Kästle

Wegberg Das St. Martinskomitee Wegberg-Mitte sagt den Martinszug für dieses Jahr ab. Es gibt zu wenig Helfer, und die Corona-Auswirkungen sorgen überdies für weitere Verunsicherung.

Weil freiwillige Unterstützer fehlen und die Auswirkungen der Corona-Krise in diesem Jahr für zusätzliche Verunsicherung bei den Organisatoren sorgen, sagt das St. Martinskomitee Wegberg-Mitte den für Montag, 9. November, geplanten Martinszug durch die Wegberger Innenstadt ab. „Es ist eine heikle Situation, und wir bedauern es sehr, dass eine alte Tradition, die mittlerweile anerkanntes Landeskulturerbe ist, so langsam den Bach herunter geht“, sagt Marlies Schmitz. Doch sie sehe sich zu diesem Schritt gezwungen. „Wir können das alles alleine nicht mehr stemmen“, sagt sie.

Der Martinszug durch die Wegberger Innenstadt hat eine jahrzehntelange Tradition. Früher wurde der Martinszug in Wegberg durch die katholische Kirche organisiert, mit dem Tod von Pater Laetantius hatte sich das geändert und das von ehrenamtlichen Helfern gegründete St. Martinskomitee Wegberg-Mitte übernahm die Verantwortung. In den vergangenen Jahren nahmen jeweils rund 1500 Kinder und Erwachsene am Martinszug durch die Innenstadt teil. Vom Schulhof der Erich Kästner Schule aus ging es durch die Innenstadt zum Burgparkplatz, wo das Martinsfeuer brannte und die Mantelteilung stattfand. Anschließend erhielten die Kinder im Forum die Martinstüten.