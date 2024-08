Dank ehrenamtlichem Engagement Erlebnisreiche Ferienwoche für Wegberger Kinder in der Eifel

44 Kinder aus Familien mit geringen Einkommen sowie aus Migrations- und Flüchtlingsfamilien erlebten mit Sankt Martin hilft, einem Hilfsprojekt der Katholischen Pfarre Sankt Martin in Wegberg, eine abwechslungsreiche und kurzweilige Ferienwoche in der Rureifel. Beteiligt waren Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren. Unterkunft und Verpflegung erfolgten in der Jugendstätte Rursee in Nideggen-Schmidt.