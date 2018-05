Interview Mit Georg Wimmers Und Heinz Schlömer : Erlebnispaket Flachsroute für Wanderer und Fahrradfahrer

Georg Wimmers (l.) und Heinz Schlömer vom Beecker Heimatverein demonstrieren das Schwingen und Brechen des Flachses. Foto: Nicole Peters

Erkelenz Ein Erlebnispaket mit Tour zu den Mühlen, niederrheinischer Kaffeetafel sowie Führung in einem der Beecker Museen können Gruppen ab zehn Personen beim Heimatverein Wegberg-Beeck buchen.

BEECK Der Heimatverein Wegberg-Beeck hat eine "Flachsroute" als Erlebnispaket konzipiert. Zwei abwechslungsreiche Rundtouren führen an Wasserläufen von Beeckbach und Schwalm vorbei zu idyllisch gelegenen Mühlen sowie durch Bruch- und Waldgebiete. Den Abschluss stellen eine Einkehr und eine Führung dar. Die Wanderer legen zwölf Kilometer in rund dreieinhalb Stunden reiner Gehzeit zurück und die waldwegerprobten Radfahrer 26 Kilometer in rund zwei Stunden. Vereinsmitglied Heinz Schlömer erstellte die "Flachsroute" und erläuterte mit dem Vorsitzenden Georg Wimmers Einzelheiten.

Wie ist die Flachsroute entstanden?

Info Beecker Museen sonntags geöffnet Öffnungszeiten Die Beecker Museen - das Flachsmuseum und das Museum für europäische Volkstrachten - sind jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen Museumsführungen sind nach Voranmeldung (0152 3780 5636) jederzeit möglich.

Schlömer Im vergangenen Jahr habe ich als Flachsroute beide Touren mit ausführlicher Wegbeschreibung und Kartenansicht ausgearbeitet. Die Schwalmmühlen und Flachsrösten am Weg sind natürlich Thema. Kleine Fotos und Erläuterungen zu den wichtigsten Anlaufpunkten sind mit eingefügt. Ebenfalls gibt es zu beiden Touren eine GPX-Datei, mit der die Steckenführung für Touren über das Handy möglich wird.

Wie sind Sie darauf gekommen?

Schlömer Der Hintergrund ist, dass wir für die zahlreichen neuen wanderfreudigen Gruppierungen ab zehn Personen die Möglichkeit schaffen möchten, einige Stunden zu wandern oder Rad zu fahren, danach in geselliger Runde zu entspannen und eine Führung im Beecker Flachsmuseum sowie wahlweise im Trachtenmuseum zu erleben.

An welchen Stationen ist der Bezug zum Flachsanbau besonders groß?

Schlömer Auf dem Weg vom Flachsmuseum zur Rickelrather Schrofmühle kommen die Radfahrer und Wanderer an einer Flachsröste mit zugehöriger Informationstafel vorbei. Und was natürlich an Flachs erinnert, sind die ganzen Mühlen, die an der Schwalm stehen. Die Radtour kommt an sechs verschiedenen vorbei, die alle früher irgendwie mit der Ölgewinnung, die vom Flachs ausging, zu tun hatten.

Bewegen sich die Teilnehmer selbstständig mit Hilfe der Flyer?

Schlömer Ja, in der Wegbeschreibung ist jeder Schritt dokumentiert. Wer sich für die Touren interessiert, bekommt vom Verein auch die GPX-Daten. Zudem sind auf den Flyern immer einige Stationen erklärt. Die dürften für viele neu sein: Etwa zum ehemaligen Jugendheim für die Hitlerjugend, das nahe des Feltenbergs in Berg mitten im Wald steht.



Kann beispielsweise die voll funktionstüchtige Öl- und Getreidemühle Schrofmühle besichtigt werden?

Schlömer Mit der Schrofmühle war es leider nicht umsetzbar, dass wir eine Besichtigung direkt mit dranhängen - was wahrscheinlich auch zu lang geworden wäre. Aber die Inhaber haben sich bereiterklärt, dass man klingeln und es sich angucken könnte. Und eine Buchung im Anschluss abzumachen.

Wie geht es für die Besucher im Flachsmuseum weiter?

Schlömer Am Nachmittag sind nur wenige Cafés geöffnet. So kommen diese Gruppen im Anschluss an die Unternehmung hierher. Sie bekommen eine niederrheinische Kaffeetafel, und wir halten unsere Führungen ab, da wir den Kulturauftrag haben. Wenn die Teilnehmer vorher gebucht haben, können wir uns zeitlich auf sie einstellen.

Somit gibt es mit der Flachsroute eine weitere Möglichkeit, die Nutzpflanze kennenzulernen?

Wimmers Unsere Intention ist die enge Zusammenarbeit mit "Heinsberger Land", des erfolgreich gestarteten neuen Tourismusmarketings des Kreises Heinsberg, das in die Wirtschaftsförderungsgesellschaft integriert wurde. Wir arbeiten ebenfalls gut mit der Stadt Wegberg zusammen und sehen eine Chance darin, ein anderes Publikumsklientel zu bekommen. In der Regel kommen die Besucher direkt mit dem Bus hierher, aber nicht so sehr die Wanderer oder Radfahrer. So wäre die Flachsroute ein Anlass.

Wie kann man sich anmelden?

Wimmers Die Broschüren liegen im Flachsmuseum und Museum für europäische Volkstrachten aus. Zudem werden wir sie bei Stadt und Kreis auslegen und auf der "Heinsberger Land"-Webseite vorstellen. Wer die Flachsroute im Paket buchen möchte, erhält unter Telefonnummer 0152 37805636 Informationen oder kann unter der E-Mail-Adresse buchung@heimatverein-beeck.de buchen.

NICOLE PETERS FÜHRTE DAS GESPRÄCH.

(cole)