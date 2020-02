Programm vorgestellt : Aktionstag: Betriebe in Frauenhand

Den Aktionstag zum Frauentag kündigen die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Heinsberg sowie Wegbergs Bürgermeister Michael Stock (hinten, rechts) und Peter Jansen (l.), Bürgermeister der Stadt Erkelenz, an. Foto: Anke Backhaus

Wegberg Zum Internationalen Frauentag organisieren die Gleichstellungsbeauftragten des Kreises einen Aktionstag am 14. März.

Das Thema sei noch nicht in allen Köpfen fest verankert. Folglich brauche es Aktionen wie diese nach wie vor. „Und sie sind ja auch gut und sicherlich bereichtigt“, sagte der Erkelenzer Bürgermeister Peter Jansen. Damit richtete er seinen Blick schon gespannt auf Samstag, 14. März: Dann nämlich lädt die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten aus dem Kreis Heinsberg zum Aktionstag ein, der dieses Mal unter dem Motto „Betriebe in Frauenhand. Erfolgreich. Selbstständig.“ Auch Jansens Amtskollege in Wegberg, Michael Stock, ist vom neuen Programm der Gleichstellungsbeauftragten überzeugt.

Seit mehr als 20 Jahren organisiert die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten einen Aktionstag zum Internationalen Frauentag. „Wir sind immer an einem anderen Ort, wir bieten immer ein neues Thema an. Die bisherigen Veranstaltungen waren stets gut besucht, so dass wir auch jetzt davon ausgehen, die 90 zur Verfügung stehenden Plätze auch voll zu bekommen“, erklärte Elke Bodewein, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erkelenz. Dabei stellte sie das kommende Thema für den 14. März vor, das sich mit Frauen beschäftigt, die erfolgreich Betriebe leiten. In Wegberg wird man die Zimmerei Jansen besuchen, die seit 1826 in Familienhand ist. Seit 2015 führt Verena Jansen den Betrieb – nun übrigens schon in sechster Generation der Familie. Die Teilnehmer werden in der Zimmerei die Produktion besichtigen und unter anderem dabei lernen, welche Vorteile Bauen mit Holz mit sich bringt.

INFO Jetzt anmelden zum Aktionstag am 14. März Wann Samstag, 14. März, 10 Uhr, Treffpunkt Haus Hohenbusch. Anmeldungen sind bei den Gleichstellungsbeauftragten möglich: Kreis Heinsberg: Anneliese Wellens, Telefon 02452 131911, Petra Büschgens, 02452 131016, Stadt Erkelenz: Elke Bodewein, 02431 85248, Anja Minkenberg, 02431 85217, Stadt Geilenkirchen: Monika Savelsberg, 02451 629118, Stadt Heinsberg: Marika Schroeder, 02452 14137, Stadt Hückelhoven: Linda Vieten-Wyen, 02433 82335, Stadt Übach-Palenberg: Anja Bischoff, 02451 9791015, Stadt Wassenberg: Vera Hartmann, 02432 4900103, Stadt Wegberg: Sonja Opwis, 02434 83509. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Insgesamt stehen 90 Plätze am Aktionstag zur Verfügung.

Von Wegberg aus geht nach Erkelenz zur Senfmühle Terhorst. Auch hier ist eine Frau in der verantwortlichen Führungsposition. Dorothea Terhorst übernahm die 1929 gegründete Senfmühle im Jahr 1995. Sie sorgte zum Beispiel dafür, dass seit 2000 wieder Senf produziert wird. Zum Schluss geht es zurück zum ehemaligen Kreuzherrenkloster Hohenbusch. Das dortige Klostercafé wird seit 2016 von Elisabeth Müller-Platz und ihren beiden Töchtern Viktoria und Charlotte erfolgreich geführt. Die Philosophie des Trios lautet „Entspannen – Erfrischen – Erquicken – Entschleunigen“. Zum Abschluss wird im Klostercafé Kartoffelsuppe serviert. Erwartet werden dazu auch die beiden Bürgermeister Michael Stock und Peter Jansen.