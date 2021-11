In Wegberg-Schwaam : Erikas Adventssause mit Spaß für Jung und Alt auf dem Gnadenhof

In Wegberg-Schwaam

Wegberg Es ist zugleich auch Tag der offenen Tür. Selbstverständlich können daher auch die Kühe und die anderen Tiere gestreichelt und gefüttert werden.

Zum fünften Mal lädt der Gnadenhof Erika & Friends e.V. am Samstag, 20. November, ab 12 Uhr zu Erikas Adventssause ein. Zu finden ist der Hof an der Rickelratherstraße 30. Es gibt ein buntes Programm mit Spaß für Groß und Klein. Erwartet werden verschiedene regionale Aussteller, die die Besucher mit regionalen Speisen versorgen.

In der Kinderhalle findet neben weiteren Attraktionen alljährlichen Basteln von Lebkuchenhäusern und Kinderschminken statt. Außerdem wird der Nikolaus um 15 und um 17 Uhr die kleinen Gäste besuchen und eine Kleinigkeit mitbringen.In diesem Jahr gibt es auch wieder eine große Tombola mit Preisen.

Sabrina Hötz , die zweite Vorsitzende von Erika und Friends. Diverse Aussteller aus der Region präsentieren Selbstgemachtes aus den Bereichen Handarbeit, Floristik, Lebensmittel & Accessoires. „Der komplette Erlös kommt dem Verein zugute“, so Hötz.

Gegen den großen oder kleinen Hunger helfen Kuchen, Waffeln, Reibekuchen, leckerer Glühwein und weitere Köstlichkeiten.Die Adventssause ist gleichzeitig ein Tag der offenen Tür, an dem Besucher auch die Vereinsmitglieder von Erika & Friends e.V. kennenlernen können. Selbstverständlich können an diesem Tag auch die Kühe und die anderen Tiere gestreichelt und gefüttert werden. Parkplätze sind am Hof vorhanden. Die geltenden Corona-Regelungen werden bei Erikas Adventssause selbstverständlich beachtet.