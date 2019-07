„3 TageBuch“ von 20. bis 22. September : Erfolgsautor bei Premiere der Literaturtage

Wolfgang Hohlbein (65) sitzt an seinem Schreibtisch. Am Freitag, 20. September, 19 Uhr, liest der Bestsellerautor zum Auftakt der Wegberger Literaturtage in der Wegberger Mühle. Foto: dpa/Christophe Gateau

Wegberg Zu den ersten Wegberger Literaturtagen (20. bis 22. September) unter dem Titel „3 TageBuch“ laden die Stadt Wegberg, der Kulturring, die Autorengruppe „SiebenSchreiber“ und die Buchhandlung Kirch ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Michael Heckers Von Michael Heckers Autorendetails aufklappen Michael Heckers (hec) ist stellvertretender Leiter der Redaktion Erkelenz der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. September, steht in der Mühlenstadt das Thema Literatur im Mittelpunkt. Dabei wird mit Wolfgang Hohlbein einer der erfolgreichsten deutschen Autoren der Gegenwart in Wegberg erwartet.

Freitag, 20. September, 19 Uhr, Wegberger Mühle: „Killer-City“ Chicago in Wegberg – Wolfgang Hohlbein liest in der Wegberger Mühle. Wolfgang Hohlbein ist einer der erfolgreichsten deutschen Autoren der Gegenwart. Seine Werke wurden in 47 Sprachen übersetzt und mit über 20 nationalen und ungezählten internationalen Preisen ausgezeichnet. Geboren 1953 in Weimar, lebt Wolfgang Hohlbein heute mit seiner Frau Heike und seinen Kindern am Niederrhein, umgeben von einer Schar Katzen und Hunde. Einlass ist am Freitag, 20. September, ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro. Karten gibt es ab dem 15. Juli in der Buchhandlung Kirch, im Reisebüro Scholz und im Internet unter www.ticketshop.nrw.

Info Die Literarturtage in Kurzform Was Wegberger Literaturtage „3 TageBuch“. Wann Freitag, 20., bis Sonntag, 22. September. Wo Wegberger Mühle, Rathausplatz 21, Wegberg, Eingang Burgstraße. Wer Veranstalter sind die Stadt Wegberg, der Kulturring, die Autorengruppe Siebenschreiber und die Buchhandlung Kirch. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Kreissparkasse Heinsberg und dem Kreiswasserwerk Heinsberg. Was Lesung mit Wolfgang Hohlbein, Lesetheater für Kinder „Herr Bello und das blaue Wunder“, Literarisches Quartett, Literarisches Café mit den SiebenSchreibern.

Samstag 21. September, 11 Uhr, Wegberger Mühle: Herr Bello und das blaue Wunder: Das NiederrheinTheater on Tour bringt die spannende Geschichte um den blauen Wundersaft, den der Hund Bello trinkt, für Kinder ab 4 Jahren auf die Bühne. Der Wundersaft verwandelt den Hund „Bello“ in den Menschen „Herrn Bello“. Wechselnde Figuren und Requisiten zeigen den Kindern, wie Theater gemacht wird. Der Eintritt kostet für Kinder 3 Euro, für Erwachsene 5 Euro. Karten gibt es ab Montag, 2. September, in der Buchhandlung Kirch, im Reisebüro Scholz und im Café Samocca.

Samstag, 21. September, 18 Uhr, Wegberger Mühle, Das literarische Quartett in der Mühle: Was gibt es Schöneres, als mit netten Menschen über gute Bücher zu sprechen? Genau das erwartet die Besucher an diesem Abend in der Wegberger Mühle. Angeregt durch die allseits bekannte Leserunde im ZDF stellen Ursula Alberty, Michael Heckers und Ulrich Kirch ausgewählte Romane vor und diskutieren darüber. Fragen und Gesprächsimpulse kommen von Inge Koch-Wittmann, die seit vielen Jahren unter anderem literarische Veranstaltungen moderiert. Es ist bereits die 25. Auflage der Veranstaltung. Die Beteiligung des Publikums ist ausdrücklich erwünscht. Für die perfekte „Einbettung“ der Bücher sorgen Wolfgang Wittmann (Gitarre) und Thao My Le (Gesang). Wer vorab mitlesen möchte – diese Bücher werden besprochen: Chimamanda Ngozi Adichie: Americanah, FischerTB, 13 Euro; Ayelet Gundar-Goshen: Löwen wecken, Kain&Aber Pocket, 14 Euro; Ulrich Woelk: Der Sommer meiner Mutter, C.H.Beck, 19,95 Euro; James Sallis: Willnot, Liebeskind, 20 Euro. Karten gibt es ab Montag, 2. September, zum Preis von 4 Euro (Schüler) und 8 Euro (Erwachsene) in der Buchhandlung Kirch, im Reisebüro Scholz und im Café Samocca.