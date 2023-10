Wehrleiter zufrieden Erfolgreiche Grundausbildung der Feuerwehr Wegberg

Außerdem erstmalig war das Ausbilden von Feuerwehrkameraden der Feuerwehr Erkelenz im neugegründeten Ausbildungsverbund zwischen den Feuerwehren Erkelenz, Wassenberg und Wegberg. Ziel dieser Kooperation ist es, Feuerwehrleute schneller ausbilden zu können, auch wenn zeitnah kein Lehrgang in der eigenen Stadt stattfindet. Federführend in diesem Projekt ist stellvertretender Wehrleiter Dirk Eßer, der sich ebenfalls am Sonntag ein Bild von den Teilnehmern machte und sich zufrieden zeigte. Wehrleiter Dietmar Gisbertz bedankte sich bei allen Teilnehmern und den Ausbildern.