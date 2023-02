Hilfe für Erdbebenopfer Rickelrather Eismacher schickt Wärme in die Türkei

Kunduru nutzt seine umfangreichen Lagerkapazitäten in Rickelrath, deponiert Hilfsgüter aber auch im Café. Seine Gäste stört das nicht. „Es ist jetzt erst mal egal, wie es hier aussieht. Es ist wichtig zu helfen“, macht er deutlich. Viele Stammkunden haben inzwischen davon gehört, dass an der Dülkener Straße spontan eine Sammelstelle eingerichtet wurde – Sie bringen ihm warme Winterkleidung, die dringend benötigten Decken und vieles mehr. Ozan Kunduru übergibt alles einem Fahrer, der die Sachen zu einer Spedition bringt. Die erste Abholung in Rickelrath ist bereits erfolgt, Ozan Kunduru will weiter Hilfsgüter einsammeln. Dabei denkt er an Kahramanmaras. An das köstliche Eis aus frischer Ziegenmilch. An den Bauernhof der Tante und das behagliche Feuer im Kamin.