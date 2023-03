Energetische Sanierungen CDU will Quartierskonzept für Wegberg

Wegberg · Die Stadt Wegberg sucht derzeit einen Nachhaltigkeitsmanager. Die CDU will ihm am liebsten schon ein Startprojekt an die Hand geben. Worum es in dem Antrag geht.

04.03.2023, 05:10 Uhr

Blick auf Wegberg aus der Luft. Foto: Ruth Klapproth

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wegberg macht sich Gedanken über eine nachhaltige Quartiersentwicklung. Wie das gelingen kann und was aus Sicht der Christdemokraten dazu nötig ist, hat die CDU in einem Antrag formuliert, der an den Stadtrat gerichtet ist. Demnach soll die Verwaltung die KfW-Förderung des Programms 432 beantragen und mit diesen Fördermitteln ein integriertes Quartierskonzept für die Stadt Wegberg auf den Weg bringen. Die CDU führt zur Begründung aus: Eine nachhaltige Quartiersentwicklung habe gerade vor dem Hintergrund der von allen Akteuren zu stemmenden Energiewende höchste Priorität. Wichtig für alle aktuellen und zukünftigen Entscheidungen sei aus Sicht der CDU Fraktion ein fundiertes Konzept unter zugrundeliegenden empirischen Erkenntnissen. „In der Vergangenheit war es auch unter den politischen Akteuren im Rat der Stadt Wegberg regelmäßig ein großes Diskussionsthema, welche energetischen und nachhaltigen Maßnahmen gerade bei der Erschließung neuer Wohngebiete ergriffen werden sollen. Weiterhin wird regelmäßig versucht, durch die Verteilung mit der Gießkanne, einzelne Anreize zu schaffen, kleine energetische Maßnahmen bei Bestandsobjekten auf den Weg zu bringen“, so die CDU. Da die nachhaltige und energieeffiziente Errichtung von Neubauten gerade im Rahmen der aktuellen Energiekrise im Interesse der Bauherren liege und hier freiwillig, fast vollständig nach neuesten energetischen Standards gebaut werde, sei es laut CDU-Fraktion umso wichtiger, einen Blick auf den Gebäudebestand der Stadt Wegberg zu legen. „Seit einiger Zeit gibt es hier die Möglichkeit, mittels KfW Programm 432 ein umfassendes integriertes Quartierskonzept entwickeln zu lassen und somit die Entscheidungs- und Diskussionsgrundlagen für zukünftige politische Entscheidungen in Wegberg zu erarbeiten. Aus Sicht der CDU Fraktion ist hier ein qualifiziertes externes Ingenieurbüro mit der Erstellung eines solchen durch die KfW mit 75 Prozent geförderten integrierten Quartiersentwicklingskonzeptes zu beauftragen. Nach Konzepterstellung ist ebenfalls die Förderung eines aktiven Sanierungsmanagements mittels gleichem Förderprogramm zu prüfen“, teilt die CDU mit.

(RP)