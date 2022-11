Kirche St. Vincentius in Beeck : Emotionales Konzerterlebnis steht bevor

Zum bislang letzten Mal fand das Benefizkonzert mit „Fun“ und dem Chor Stimmlich vor drei Jahren in der stimmungsvoll beleuchteten Beecker Kirche statt. Foto: Ruth Klapproth

Beeck Im dritten Anlauf soll es endlich klappen: Unter dem Titel „You never walk alone“ laden die Band Fun und das Chorensemble Stimmlich in die Kirche St. Vincentius. Warum die Kulturbranche noch nicht über den Berg ist.

„Ohne Kunst und Kultur wird’s still“ – Mit der gleichnamigen Kampagne hat die Kreativbranche zur Hochzeit der Corona-Pandemie, als keine Publikumsveranstaltungen mehr möglich waren, auf ihre Notlage aufmerksam gemacht. Und auch Konzertveranstalter Günter vom Dorp aus Uevekoven kann aus eigener Erfahrung ein Lied davon singen: Das Benefizkonzert „You never walk alone“ zugunsten des Vereins Abbé George musste bereits zweimal verlegt werden, zeitlich und örtlich, zuletzt fand es im Jahr 2019 statt. Der organisatorische Aufwand, der dahinter steckt, ist beträchtlich, ebenso die Kosten und nicht zuletzt auch die Enttäuschung der Ticketkäufer. Jetzt aber soll es endlich soweit sein: Das Konzert findet am Samstag, 26. November, gleich in doppelter Ausführung um 16 und um 19 Uhr in der Beecker St.-Vincentius-Kirche statt.

Allerdings sind Kulturschaffende weit davon entfernt, über den Berg zu sein. Zwar gehören die pandemie-bedingten Einschränkungen weitgehend der Vergangenheit an, doch die Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges kommt einem weiteren Rückschlag gleich. Für Bühnentechnik, Security, Auf- und Abbau sowie weitere Gewerke würden Aufschläge von 50 bis 60 Prozent anfallen, berichtet Günter vom Dorp. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem Tickets längst eingepreist seien. Ohnehin könnten Mehrkosten nicht eins zu eins weitergereicht werden. „Die Kulturbranche in Deutschland ist größer als die Automobilbranche mit allen Zulieferern.“ Breche sie zunehmend weg, befürchtet Günter vom Dorp soziale Spannungen. Denn: „Wir machen hier nicht bloß ein Angebot, wir stillen ein Grundbedürfnis. Und wir müssen jetzt Konzerte veranstalten, sonst entsteht ein Vakuum – und das ist nicht gut für eine Gesellschaft.“

Info Tickets sind noch im Vorverkauf erhältlich Preis Karten für das Benefizkonzert „You never walk alone“ sind entweder online unter www.voilakonzerte.de oder in folgenden Vorverkaufsstellen zum Preis von 19,50 Euro pro Person erhältlich: Beecker Lädchen, Reisebüro Scholz, Volksbank Wegberg sowie Buchhandlung Viehausen in Erkelenz.

Hinzu kommt: „Die Menschen sind sehr vorsichtig geworden und fangen an zu sparen, weil sie nicht wissen, was an Energiekosten auf sie zukommt“, sagt Heinrich Heinen, Vorsitzender des Kulturförderkreises Opus 512, mit dem Günter vom Dorp bei der Planung des Benefizkonzertes erstmalig kooperiert. Den Reinerlös leitet der Verein an lokale gemeinnützige Organisationen weiter, darunter zuvorderst der Förderverein Abbé George, der sich für die Verbesserung der medizinischen Versorgung in Magara im afrikanischen Burundi einsetzt und dort ein Krankenhaus baut.