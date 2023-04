Neues Angebot der evangelischen Gemeinde Emmausgang durch Wegberg

In einigen Regionen der Bundesrepublik, in Österreich und in Ungarn wird zu Ostern, vor allem eben am Ostermontag, der „Emmausgang“ nachvollzogen, der darstellt, dass auf dem Weg zu dem Ort Emmaus in der Nähe von Jerusalem Jesus nach der Auferstehung zweien seiner traurigen Jünger, darunter Kleopas, begegnet ist, die ihn aber nicht erkannten.