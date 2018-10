Elisabeth Baums aus Wegberg feierte 100. Geburtstag

Wegberg Ein ganz besonderes Ereignis gab es im SZB Altenpflegeheim zu feiern: Bewohnerin Elisabeth Baums ist 100 Jahre alt geworden.

Sohn Klaus Gröner, der ein enges Verhältnis zu seiner Mutter pflegt, blickte auf Lebensstationen von ihr zurück. So wurde sie im Oktober 1918 geboren, als der Erste Weltkrieg noch nicht zu Ende war. Auf die problemlos verlaufene Schulzeit in der Weimarer Republik folgten schwierige Jahre während des Zweiten Weltkriegs. Sie heiratete Konditormeister Fritz Gröner und brachte Sohn Klaus auf die Welt. Da ihr Ehemann nicht aus dem Krieg heimkehrte, heiratete sie Johann Baums in zweiter Ehe. Mit ihm baute sie die Seidenweberei in Wegberg wieder auf und half in der Gaststätte ihrer Familie mit. Im Zuge des Wirtschaftswunders ging es auch der Familie wieder besser.