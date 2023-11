Adventszeit in Wegberg Eisbahn und Winterdorf zur Einstimmung auf Weihnachten

Zur Erinnerung: Durch die prekäre Energiemangellage konnte die Eisbahn im vergangenen Jahr nur in abgespeckter Version stattfinden. „Das war kein Zustand“, sagt Müller-Platz. „Die Kinder konnten darauf gar nicht eislaufen.“ Betrieben wird die von Eismeister Friedhelm Hilz betreute Eisbahn mit 100-prozentigem Ökostrom, dem zertifizierten „Blauer Himmel Strom“ der NEW, mit dem der Abnehmer einen Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien leistet. „Klimaschutz bedeutet nicht immer Verzicht“, erklärt Anna-Lena Münster, Vorstandskoordinatorin und Kommunalmanagement NEW. Dank der Unterstützung der Sponsoren wie NEW und Kreissparkasse sowie von kleineren Unternehmen und aus der Bevölkerung – teils über die noch laufende Crowdfunding-Aktion – steht jetzt fest: Bald werden die Kufenflitzer wieder eiskalten Spaß genießen können. Und damit nicht genug: „In den vergangenen Wochen haben wir uns die Ohren heiß telefoniert, um für ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm zu sorgen“, sagt Mario Kempf vom Stadtmarketing. Los geht es mit der Eröffnung am Freitag, 24. November, um 19 Uhr mit den Liedersternchen, dem Chor der Erich-Kästner-Schule und nach einer kurzen Begrüßung durch die Werbegemeinschaft mit Live-Musik von Take2. Die Weltmeisterschaft im Bierkastencurling – und für die minderjährigen Besucher Saftkastencurling – gehören zu den Highlight-Veranstaltungen auf dem Eis, zudem gibt es an verschiedenen Terminen Eislauf-Discos, eine Schlagerparty (Samstag, 9. Dezember) oder eine X-Mas-Party (Samstag, 23. Dezember). „Wir wollen zum einen die Innenstadt beleben, denn sie ist unsere Visitenkarte“, sagt Marion Müller-Platz, Vorsitzende der Werbegemeinschaft.