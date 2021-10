Feierliche Einweihung in Wegberg : Bronze-Büste von Günter Stroinski aufgestellt

Wegberg Im Rahmen der Herbstkirmes haben rund 300 Beecker dem ehemaligen Schützenbruder und dem langjährigen Vorsitzenden des FC Wegberg-Beeck gedacht. Er war im Frühjahr 2020 verstorben.

Am vergangenen Wochenende ist Günter Stroinski in Form eine Bronze-Büste ins Beecker Waldstadion zurückgekehrt und wird dort zukünftig die Spiele seines Herzensvereins verfolgen können. Rund 20 Kilogramm ist die Büste schwer, sie wurde vor einiger Zeit beim Atelier Andrea Wenzel in München in Auftrag gegeben. Dies war auf Initiative des Ehrenvorsitzenden Helmut Pappers und Willi Roegels, der als Beisitzer dem erweiterten Vorstand angehört, geschehen.

Im Rahmen der Herbstkirmes, die von der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Beeck und dem FC Wegberg-Beeck gemeinschaftlich veranstaltet wurde, fand die feierliche Einweihung statt. Los ging es mit einem Gottesdienst in St. Vincentius, von dort aus zogen alle gemeinsam in einem kleinen Festzug samt Musikverein und Trommlercorps durch das Dorf. Auf dem Weg zum Stadion wurde auch am Friedhof Halt gemacht und ein Kranz zum Gedenken an die Verstorbenen niedergelegt. Am Stadion selbst wurde dann in der besonderen Art und Weise an Günter Stroinski gedacht, der nicht nur zum Fußballverein eine besondere Beziehung pflegte.