Wegberger Senior kämpft gegen Einsamkeit „Wofür lebst du noch?“

Es gibt Tage, da spricht Albert Michiels kein einziges Wort. Und das, obwohl er doch so viel zu erzählen hat. Vom Krieg, von seiner Frau, von seiner Liebe zur Astronomie. Und dennoch gibt es diese Tage, an denen der Wegberger in seinen vier Wänden nur das lebhafte Treiben der Außenwelt mitbekommt. Oder an denen er nur den Stimmen aus dem Radio lauscht. Dabei ist Radio eigentlich gar nicht seins, er liest viel lieber. Lesen geht aber nicht, Michiels leidet an einer Makuladegeneration, einer häufigen Augenkrankheit. Er sieht verschwommen und verzerrt.