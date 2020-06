Einsätze in Wegberg und Hückelhoven : Siemens-Zug stand vor einem umgestürzten Baum

Wegberg/Hückelhoven Zwei umgestürzte Bäume und Wasser auf Straßen nach Starkregen beschäftigten die Feuerwehr in Wegberg und Hückelhoven. Einsatzkräfte rückten außerdem zur Unterstützung des Rettungsdienstes aus.

In Wegberg war der Löschzug 1 am Samstag gegen 10.30 Uhr zu einem Baum auf dem Gehweg der Straße Am Potz ausgerückt. In einer halben Stunde war er mit Kettensägen beseitigt. Nach Dalheim war die Löschgruppe Arsbeck am Samstag um 12.36 Uhr alarmiert worden, um am Parkplatz Deutsches Eck den Rettungsdienst nach einem Fahrradsturz zu unterstützen.