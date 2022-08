Täter flüchteten mehrmals : Einbruchserie in Wegberg beschäftigt die Polizei

Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: dpa/Patrick Seeger

Wegberg Mutmaßlich zwei Täter sind für eine ganze Reihe an Einbrüchen und Einbruchversuchen in Wegberger Ortschaften verantwortlich. Meistens schlugen die Taten dabei fehl.

Einbrüche sind gerade in der Ferienzeit auch im Erkelenzer Land keine Seltenheit. Gerade in Wegberg kommt es in diesen Tagen aber zu einer bemerkenswerten Häufung. So berichtet die Polizei über zahlreiche Taten.

In Harbeck hat ein unbekannter Täter in der Nacht zu Montag, 1. August, versucht, in mehrere Häuser einzudringen. Einbruchsversuche und Einbrüche wurden auf der Karbahn, Harbecker Straße und am Rebhuhnweg gemeldet. Die Polizei ermittelt gerade, ob es Verbindungen zwischen den Taten in Harbeck und Merbeck gab, die ebenfalls in diesem Zeitraum stattfanden.

Der Täter wurde bei seinen Taten jedenfalls gleich mehrfach gesehen oder gefilmt. Auf den Bildern ist zu erkennen, dass der Mann vermutlich 20 bis 30 Jahre alt ist, eine schlanke Statur und ein laut Polizei osteuropäisches Erscheinungsbild hat. Er trug eine dunkle Kappe, die er allerdings an einem der Tatorte verlor. Die Polizei stellte das Kleidungsstück sicher und nahm Spuren. An einem weiteren Haus ließ der Täter – sofern es sich um den gleichen Mann handelt – bei seiner Flucht ein Fahrrad zurück.

Ein anderer Täter wurde am Montagmorgen im Wegberger Ortsteil Bissen überrascht. Wie die Polizei mitteilte, drang der Mann am 1. August gegen 9.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Zur Lohmühle ein – wohl in dem Glauben, dass er dort alleine sei. Dies war allerdings nicht der Fall, der Einbrecher wurde von einem Bewohner des Hauses entdeckt und flüchtete sofort durch den rückwärtigen Garten. Dabei ließ er seine Beute zurück, ebenso das Fahrrad, mit dem er zum Tatort gefahren war. Das Fahrrad wurde sichergestellt und die Polizeibeamten sicherten Spuren.

Kurz zuvor hatte eine Anwohnerin in einem Nachbarort eine verdächtige Person gemeldet, die sie auch per Video aufnahm. Es handelte sich nach Schilderung der Polizei um einen etwa 35 bis 45 Jahre alten Mann, der zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß war und kurze dunkle Haare hatte sowie einen Vollbart trug. Er war mit einer blauen Steppweste, einer grauen Jeans, einem grau-schwarzen Pullover und schwarzen Adidas-Sportschuhen mit gelben Streifen bekleidet.

Die Flucht änderte offenbar nichts an der Absicht des Täters, weitere Einbrüche und Diebstähle zu verüben. Am selben Tag, nur wenige Minuten später zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr, verschaffte sich nämlich ein Mann, der dieser Beschreibung entsprach, Zutritt zu einem Grundstück an der Straße In Bissen. Er beschädigte dort ein Tiergehege, entwendete ein Gartengerät sowie ein Getränk. Auch dieses Mal gelang dem Mann das nicht unbeobachtet: Eine Zeugin bemerkte die Tat, sprach den Täter an und stellte dabei fest, dass er gebrochen Deutsch sprach. Die Polizei ermittelt, ob es sich tatsächlich um den gleichen Mann handelt.

Die Ermittler bitten nun in allen Fällen die Wegberger Anwohner um Mithilfe: Personen, die Angaben zu den Taten oder den Männern machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Heinsberger Kreispolizei zu melden. Dies geht entweder telefonisch unter 02452 9200 oder über das Internet. Hier können Hinweise auf der Webseite polizei.nrw gegeben werden.

(cpas)