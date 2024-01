Einbruch Tresor aus Wegberger Rathaus gestohlen

Wegberg · Unbekannte Täter haben sich in der vergangenen Woche Zutritt zum Verwaltungsgebäude verschafft und sensible Personaldokumente gestohlen. Was über den Fall bekannt ist.

02.01.2024 , 16:30 Uhr

Diese Glastür wurde zerstört, um sich Zutritt zum Bürgerservice zu verschaffen. Darüber hinaus wurden auch einige wenige Büroräume durchwühlt. Foto: Stadt Wegberg