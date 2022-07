Einbruch in Wegberg

Wegberg Gewaltsam in ein Einfamilienhaus drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 4. Juli, und Freitag, 8. Juli, ein.

Wie die Kreispolizeibehörde Heinsberg in ihrem Bericht mitteilt, handelt es sich um ein Einfamilienhaus am Forellenweg in Wegberg. Wie es weiter im Bericht heißt, entwendeten die Unbekannten unter anderem Schmuck und Geld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen.