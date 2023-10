Hubert Schmitz wurde vereidigt Ein neuer Streitschlichter in Wegberg

In solchen Fällen wird gerne auf externe Hilfe zurückgegriffen – auf die sogenannten Schiedsleute. Diese werden vom Rat einer Kommune für die Dauer von fünf Jahren gewählt und danach von der Leitung des Amtsgerichts vereidigt. In jeder Kommune gibt es mindestens eine Schiedsperson. Wer das ist, kann bei jeder Kommunalverwaltung, dem Amtsgericht oder jeder Polizeidienststelle erfragt werden. In Wegberg ist das unter anderem Hubert Schmitz, der kürzlich im Rahmen einer Feierstunde durch Bürgermeister Michael Stock für den Amtsbezirk Wegberg III begrüßt wurde. Zudem wurde er durch den stellvertretenden Direktor des Amtsgerichts Erkelenz, Richter Stefan Meuters in Erkelenz vereidigt.