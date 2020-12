Viele vorweihnachtliche Aktionen im Wegberger Ortsteil : Rickelrath sendet Licht der Hoffnung

Rickelrath Das kleine Angerdorf macht mit vielen adventlichen Aktionen auf sich aufmerksam. Dazu zählen beispielsweise der große Weihnachtsbaum, eine besondere Tauschbox und individuell gestaltete Fenster.

Die Corona-Pandemie hat auch im Angerdorf Rickelrath für einige Herausforderungen gesorgt. Üblicherweise lädt die Frauengemeinschaft in der Adventszeit alle Seniorinnen und Senioren traditionell wenige Tage vor dem Weihnachtsfest zum Adventskaffee mit Programm in das Anton-Heinen-Haus ein. Doch wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen geht das in diesem Jahr nicht. Die Frauengemeinschaft hat sich statt dessen eine wunderschöne Alternative ausgedacht, wie Wilfried Reiners vom Verein Angerdorf Rickelrath berichtet: Sie verteilte ein Adventsbuch mit kleinen Geschichten aus dem Dorfleben, schönen Bildern, Weihnachtsrezepten und Weihnachtsgeschichten und -gedichten.