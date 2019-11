Autor Robert Fuhr hat drittes Buch in Arbeit : Ein Leben mit Kenpo

Robert Fuhr ist Leiter einer Kampfkunstschule und Buchautor. Als Betriebswirt hat er hat er über 20 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, das Sicherheitsdienste anbietet. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg In seinen Büchern beschäftigt sich Robert Fuhr mit der hawaiianischen Kampfkunst. Jetzt ist ein neuer Band erschienen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Was ist Kenpo? Nicht jeder kann mit diesem Begriff etwas anfangen. Wer sich lang genug mit Robert Fuhr beschäftigt, wird sehr schnell die Antwort bekommen. Kenpo und Fuhr gehören einfach zusammen, nicht nur, weil der 1962 geborene Mann in Mönchengladbach eine Kampfkunstschule betreibt, in der er Kenpo lehrt. Kenpo ist eine alte hawaiianische Kampfkunst, die von sich sagt, Verteidigung sei die extremste Form, seine Gesundheit zu schützen.

Fuhr ist nicht nur Lehrer dieser Kampfkunst, die er selbst sein Leben lang lernen wird, weil das aktuelle Wissen und das momentane Können niemals endgültig sein können, sondern Teile eines lebenslangen Prozesses sind, der immer wieder in geistiger und körperlicher Aktivität zu neuen Erkenntnissen und Erfahrungen führt – bis hin zum Sinn des Lebens. Davon handelt auch das erste Buch, das Fuhr veröffentlicht hat. Der austrainierte, sportliche Mann ist nämlich nicht nur Lehrer, sondern auch Schriftsteller. In „Einer von zehn“ hat er niedergeschrieben, was ihn bewegt und was er erlebt hat. Und der in Rheydt geborene Fuhr hat schon vieles erlebt in seiner Karriere: Als diplomierter Betriebswirt hat er über 20 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, das Sicherheitsdienste anbietet. Dabei ist er, wie er sagt, „rund um die Welt gekommen“ und hat dabei auch Eduard X. Parker kennengelernt. Der 1931 auf Honolulu geborene Parker ist der kreative Kopf, der Gestalter und Weiterentwickler der hawaiianischen Kampfkunst, für die sich Fuhr schon seit seinem 16. Lebensjahr begeisterte. Parker galt und gilt als die herausragende Persönlichkeit von Kenpo.

Info Bücher des Wegberger Autors Robert Fuhr „Einer von Zehn“ 311 Seiten, 13,90 Euro, ISBN 978-1690002998 „Die Dinge sind nie wie sie scheinen“ 241 Seiten, 13,90 Euro, ISBN 978-1079194692 „Der polymorphe Agent“ ist ein neues Buch, das sich zurzeit in einem Lektorat zur Überprüfung befindet.

Sein Wissen von Kenpo und seine Erlebnisse beim Sicherheitsdienst hat Fuhr in dem 2017 veröffentlichten „Einer von zehn“ niedergeschrieben. Das Buch ist kein Lehrbuch, obwohl es sich mit Kenpo beschäftigt. Es ist ein Thriller, eine Gesellschaftskritik, ein Weckruf. Von allem etwas ist dieser Roman, der nach Fuhrs Angaben auf tatsächlichen Begebenheiten beruht. Er nennt sein Erstlingswerk „biografischer Kriminalroman“. Ähnlich wird es im nächsten Thriller zugehen, an dem Fuhr derzeit arbeitet.