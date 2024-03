Auch in Wegberg Eichenprozessionsspinner richtig bekämpfen

Die Nachtfalter sind unscheinbar – doch die Raupen der Eichenprozessionsspinner haben es in sich. Sie setzen dem Eichenbestand in Wäldern und Parks zu. Und ihre Brennhärchen können bei Menschen zu Ausschlägen und Atemnot führen. Doch nicht minder gefährlich ist das Gift, mit dem der Eichenprozessionsspinner vielerorts bekämpft wird. Es nennt sich „Foray ES“ und ist unter Naturschützern und jenen, die sich eingehender damit befasst haben, sehr umstritten. So war auch Martina Danneberg nicht begeistert, als sie im vergangenen Jahr ihren Rasen in dem an den Beecker Wald grenzenden Garten gemäht hat und plötzlich eine Fontäne sah. „Zum Glück hatte ich mein Smartphone dabei und konnte gerade noch ein Video machen“, erinnert sie sich und ist noch heute entsetzt darüber, dass nicht zumindest den Anwohnern Bescheid gegeben wurde, bevor die Eichen mit dem Gift besprüht worden sind. „Zumal man auch den Bereich für Radfahrer und Spaziergänger hätte absperren müssen.“