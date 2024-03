Evangelische Kirchengemeinde Wegberg Ein wertvoller Dienst für die Gemeinde

Der Gemeindebrief ist für viele Menschen eine wichtige Verbindung zu „ihrer“ Kirche, mit der sich viele sehr verbunden fühlen, auch wenn sie nur selten in den Gottesdienst gehen. „Wir besuchen die Gottesdienste auch nicht regelmäßig, aber der liebe Gott ist überall“, sagt Rita Geffroy, die ebenfalls in diesem Jahr für 30 Jahre ehrenamtliches Engagement im Besuchsdienst geehrt wurde, bei dem sie von Anfang an aktiv mitgewirkt hat. Ihr Mann hingegen konnte das silberne Jubiläum feiern, hatte sich dann aber aus gesundheitlichen Gründen aus dem Besuchsdienst zurückgezogen. „Ich bin immer noch dabei, habe derzeit aber keine Menschen, die ich besuche“, sagt Rita Geffroy. „Wäre jemand in der Nähe nun einsam oder bräuchte auch mal jemanden für ein Gespräch, würde ich es aber wahrscheinlich machen.“