An der Edith-Stein-Realschule Wegberg : Zeichen setzen gegen Vandalismus

An der Edith-Stein-Realschule Wegberg

Wegberg Schüler und Lehrer der Edith-Stein-Realschule pflanzten mit Unterstützung der Stadt Wegberg eine Linde auf dem Schulhof. Der Baum ist ein Zeichen gegen blinde Zerstörungswut und soll in Zeiten der Klimabewegung für den Erhalt der Natur stehen.

Der Junge mit den dunkelblonden Haaren und der schwarzen Brille weiß erstaunlich genau, was er will. „Wenn ich 14 werde, werde ich mich politisch engagieren. Aber nicht bei den Jusos, sondern in der Jungen Union“, erklärt der Zwölfjährige im Gespräch mit Bürgermeister Michael Stock. Der Wegberger Verwaltungschef, der bekanntlich ein rotes Parteibuch besitzt und eher den Jusos zugewandt ist, nimmt den politischen Tiefschlag sportlich: „Es ist gut, wenn sich junge Leute wie Du politisch engagieren. Wir können uns ja noch mal kurz unterhalten, wenn Du 14 wirst“, sagt Michael Stock schmunzelnd und nimmt den Jungen mit auf den Schulhof der Wegberger Realschule.