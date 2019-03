Edith-Stein-Realschule Wegberg : Neue Schulleitung setzt auf Teamarbeit

Das neue Team freut sich auf den Start (v.l.): Kerstin Rückwald (stellvertretende Konrektorin), Schulleiter Christoph Scholz und die 1. Konrektorin Heike Engelmann. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg An der Edith-Stein-Realschule Wegberg soll künftig ein besonderes Augenmerk auf individueller Förderung, Stärkung des sozialen Miteinanders sowie verstärkter Berufsorientierung und Vernetzung mit Ausbildungsbetrieben liegen.

Zur offiziellen Vorstellung in der Edith-Stein-Realschule (ESR) brachte Bürgermeister Michael Stock Blumen für die neue 1. Konrektorin Heike Engelmann und auch für den neuen Rektor Christoph Scholz herzliche persönliche Worte mit. Christoph Scholz ist seit dem 11. Februar im Amt. Er war zuvor anderthalb Jahre Schulleiter der Schule am Grenzlandring gewesen und hat nun die Nachfolge von Karin Viethen angetreten. Als Konrektor hatte zuvor Peter Spieß aufgehört, und mit den beiden ist die Schulleitung wieder komplett. Sie seien freundlich und warmherzig in der Realschule empfangen worden, erzählten sie mit Freude beim Pressegespräch. Beide nutzten die Gelegenheit, sich vorzustellen und die Schwerpunkte ihrer zukünftigen Arbeit zu konkretisieren.

Heike Engelmann ist 43 Jahre alt, verheiratet, Mutter von zwei Kindern und wohnt in Mönchengladbach. Sie studierte an der Universität Bielefeld die Fächer Mathematik und Sozialwissenschaften auf Lehramt für die Sekundarstufe eins und zwei. Ihr Referendariat absolvierte sie an der Gesamtschule Ratingen-West und war für einige Jahre bis 2015 am Cusanus-Gymnasium Erkelenz beschäftigt. Im gleichen Jahr wechselte sie an die Sekundarschule Jüchen, deren Transfer zur Gesamtschule sie begleitete. Dazu kam die stundenweise Mitwirkung im Regionalen Bildungsnetzwerk Mönchengladbach. Als wichtigen Schwerpunkt ihrer Arbeit stellte sie die individuelle Förderung der Schüler etwa durch den Aufbau eines Netzwerkes mit außerschulischen Kooperationspartnern heraus. Ebenso führte sie, wie Christoph Scholz später auch, die Einführung digitaler Medien als weitere Fördermöglichkeit an. Auf Grundlage des individuellen Medienkonzeptes wird die Umsetzung im Jahr 2020 erfolgen, erläuterte Fachbereichsleiter Gerd Pint den Stand – die Mittel für eine Ausstattung von Schulen mit Smart Boards oder iPads sind im Haushalt für 2020 veranschlagt. Die zweite wichtige Säule der Arbeit sei die Stärkung des sozialen Miteinanders, fügte Engelmann im Konsens mit Scholz an: Stichworte hier sind achtsamer Umgang, gewaltfreie Kommunikation und Umwelterziehung.

Info Schulleitung wieder komplett Neues Schulleiter-Team Rektor Christoph Scholz, 1. Konrektorin Heike Engelmann, 2. Konrektorin Kerstin Rückwald Schüler 450