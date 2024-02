Wegberger Kindheitserinnerungen Ein Buch über Abenteuer in der Mühlenstadt

Bald hatte die Familie eine Wohnung in Holtum gefunden, wo Eckehardt Schwonke bis 1954 die Volksschule besuchte, bis es weiter nach Großgerichhausen ging. Die Mühlenstadt hat seine Kindheit und Jugend geprägt, er hat viele Erinnerungen sammeln können – und sie mit ein wenig Fiktion zu großen Erlebnissen vermengt und niedergeschrieben in seinem neuesten Buch, „Top Crew – Die Abenteuer einer Kindergruppe aus Holtum und Mega aus Wegberg und Erkelenz“ lautet der Titel. Enthalten sind 23 Kurzgeschichten, die an verschiedenen Schauplätzen in Wegberg spielen. „Ich habe als Kind sehr gerne in Holtum gewohnt“, sagt der spätberufene Buchautor – sein Erstlingswerk veröffentlichte er 2021 mit 81 Jahren. Dabei gesteht er: „Die Top Crew sind erfundene Personen, abgesehen von mir. Ich erinnere mich an einen Toni und einen Ferdinand von früher, aber die Kinder in meinem Buch habe ich nie gekannt.“ Auch seine Mutter findet Würdigung, gleich in der ersten Geschichte liefert die frühere Reinigungskraft, die im HQ-Krankenhaus beschäftigt war, den Namen für die jungen Abenteurer, als sie berichtete, ihr englischer Chef hätte sie und ihre Kollegen als „Top Crew“ bezeichnet.