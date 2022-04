Glasfaserausbau in Wegberg : Echter Straße wird zeitweise zu einer Einbahnstraße

Glasfaserausbau in Wegberg

An der Echter Straße wird Glasfaser verlegt. Dort gilt ab Montag, 4. April, eine Einbahnstraßenregelung. Foto: Deutsche Glasfaser/Martin Wissen

Wegberg Ab kommenden Montag ist die Echter Straße nur einseitig befahrbar. Grund dafür ist der Glasfaserausbau. Schülern soll so ein sicherer Schulweg ermöglicht werden.

Die Stadtverwaltung bittet darum, möglichst im näheren Umfeld zu parken und zu Fuß zur Echter Straße zu gehen. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Einbahnstraßenregelung wieder aufgehoben. Mitte Februar waren die Ausbauarbeiten im Innenring angelaufen, beginnend mit der Freiheider und der Maaseiker Straße. Neben der Echter Straße wird auch die Kreuzherrenstraße ans schnelle Internet angeschlossen. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Juni andauern. In der aktuellen Baumaßnahme geht es darum, die verbliebenen Kupferleitungen auf der letzten Meile zu den Hausanschlüssen durch Glasfaser zu ersetzen. Die Telekom spricht hier von FTTH: Fiber to the home.