Ukrainisch-russisches Duo Adamé in Beeck Ein Kammerkonzert als Brückenschlag

Violina Petrychenko wurde in Saporischschja in der Ukraine geboren. Sie begann ihr Studium am Musikgymnasium ihrer Heimatstadt und studierte dann an der Nationalen Tschaikowsky-Musikakademie in Kiew. Ab 2007 studierte sie an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar und an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln bei Professor Jakob Leuschner. An der Folkwang-Universität Essen erweiterte sie ihr Wissen im Bereich Duo und Instrumental bei Professor Evgueni Sinaiski. Für ihr feinsinniges Spiel erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, Stipendien und Förderpreise, darunter von der Klassik-Stiftung Weimar, der Anna-Ruths-Stiftung Köln und der Werner Richard-Dr.-Carl-Dörken-Stiftung. Darüber hinaus wurde sie mit dem Folkwang-Preis ausgezeichnet und erhielt den Publikumspreis des Medenus-Klavierwettbewerbs.