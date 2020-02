Kammerkonzert bei opus 512 in Beeck : Grandioses Konzert zweier Virtuosen

Beeck Das „Duo Adamé“ riss im 53. Kammerkonzert mit Werken von Beethoven, Schumann oder Piazzolla das Publikum mit. Das Duo ist so gut gebucht, dass der Kulturförderkreis Opus 512 das Konzert auf Anfang Februar schieben musste.

Der Zeitpunkt des ersten Konzerts der Veranstaltungsreihe des Kulturförderkreises „Opus 512“ war außergewöhnlich: Erstmals in dessen 31-jährigeR Geschichte fand der Auftakt nicht im Januar statt, erklärte Vorsitzender Hans-Günther Scheulen den Zuhörern. Das „Duo Adamé“ sei eben so sehr gefragt. Sehr viele Musikfreunde – darunter Ehrenbürgermeisterin Hedwig Klein und Ehrenvorstandsmitglied Friedel Wartmann – hatten den Weg in den Musiksaal des Vincentiushauses gefunden. So konzertierten Pianistin Violina Petrychenko und Klarinettist Vitalii Nekhoroshev vor vollem Haus, was diesen sehr gefiel.

Das Duo, das die Liebe zur Kammermusik verbindet und das sich ein umfangreiches Repertoire von der Barockmusik über deutsche und französische Romantik bis hin zu zeitgenössischer Musik in den gemeinsamen Jahren erschlossen hat, legte zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven einen Schwerpunkt auf dessen Schaffen mit der Romanze F-Dur, Opus 50 und der Sonate F-Dur, Opus 24, der „Frühlingssonate“. „Beide Werke sind für Violine mit Orchester beziehungsweise Violine mit Klavier geschrieben“, erläuterte die Pianistin, die aus der Ukraine stammt und in Köln lebt, während der Klarinettist in Russland geboren wurde, „sie sind aber so melodisch, dass sie auch mit Klarinette zu spielen sind.“ Während sich beide im ersten Beitrag wunderbar ergänzten, stellten sie im zweiten grandios die Charakteristika der vier Sätze heraus: Dabei spielten sie einige schnelle Tonfolgen absolut homogen und bewiesenihre große Fingerfertigkeit, virtuose Technik und große Leidenschaft für Musik. Entsprechend der Jahreszeit hatten sie heitere Stücke Beethovens ausgewählt. Vor allem für den Klarinettisten stelle dabei das andere Fühlen und das Luftholen beim Spiel der ursprünglich für Violine komponierten Werke eine Herausforderung dar. Für die Pianistin sei es eine normale Sache, den Orchesterpart zu übernehmen: Dabei versuche sie, die Orchesterfarben zu imitieren. Ludwig van Beethoven hat die Klarinette vornehmlich in Orchesterwerken berücksichtigt, was viele Klarinettisten schade finden und deshalb auch die Kompositionen anderer Instrumente nutzen.