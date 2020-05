Wassenberg und Wegberg : Feuerwehren machen gute Erfahrungen mit Drohnen

Alexander Haasen (l.) und Dirk Eßer probieren die neue Drohne der Feuerwehr in Wegberg aus. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg/Wegberg Seit 2017 arbeitet die Freiwillige Feuerwehr in Wassenberg mit den Fluggeräten, ein Jahr später zogen die Kollegen in Wegberg nach. Inzwischen ist die Technik nicht mehr wegzudenken, sie hat sich schon vielfach bewährt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Die vorige Woche hatte ein bisschen was von Weihnachten für Alex Haasen von der Freiwilligen Feuerwehr in Wassenberg. Da durfte der für Drohneneinsätze zuständige Feuerwehrmann nämlich ein nagelneues Fluggerät auspacken. Und das Beste daran: Die Neuanschaffung kann deutlich mehr als die alte Drohne, die kürzlich bei dem Großeinsatz im Waldgebiet De Meinweg kaputtgegangen war. Kollege Dirk Eßer, der sich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wegberg um das Thema Drohnen kümmert, freute sich kräftig mit. Denn die beiden Wehren arbeiten eng zusammen, eben auch bei den neuartigen Möglichkeiten der Luftüberwachung.

Wobei der Einsatz von Drohnen für die beiden in enger Partnerschaft verbundenen Feuerwehren so neu nicht mehr ist. Bereits 2017 erwiesen sich die Wassenberger als Visionäre und bemühten sich intensiv um die Anschaffung eines solchen Fluggeräts. „Wir haben dann mit Hilfe eines Sponsors eines anschaffen können“, erzählt Alex Haasen. Das Problem damals: Es gab noch keine offiziellen Einsatzvorschriften für solch ein technisches Hilfsmittel. So machten sich die Wassenberger Wehrleute daran, mit Hilfe eines als Berufspilot arbeitenden Kollegen eine eigene Ausbildung zu entwickeln. Inzwischen haben fünf Feuerwehrmänner die Befähigung, eine Drohne zu fliegen.

Info IUK-Einheit unterstützt den Einsatzleiter Wassenberg Die Drohnentechnik ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Wassenberg der sogenannten IUK-Einheit zugeordnet, das steht für Informations- und Kommunikationseinheit. Diese unterstützt die Kollegen bei Schadensereignissen mit modernster Technik und stellt so unter anderem den Funkverkehr zur Leitstelle und zum Einsatzleiter her. Die Technik ist im Einsatzleitwagen untergebracht, wo aber auch noch analoges Kartenmatreial der Stadt Wassenberg zu finden ist. Wegberg Bei der Freiwilligen Feuerwehr Wegberg ist die Drohne bei der Technischen Einsatzleitung angesiedelt.

Die Kollegen aus Wegberg zogen etwa ein Jahr später nach und profitierten dann von der Vorarbeit in Wassenberg. „Damals fehlte in der Stadt ein wenig die Vorstellungskraft, wie so eine Drohne der Feuerwehr helfen kann. Deswegen waren wir froh, dass wir auch mit Hilfe von Sponsoren ein Gerät anschaffen konnten“, sagt Dirk Eßer. Aktuell gibt es in Wegberg vier Feuerwehrmänner, die eine Drohne fliegen können, weitere werden ausgebildet. Die Steuerung erfolgt über eine Fernbedienung, die Bilder der eingebauten Kamera werden auf ein Tablet übertragen, über das auch Programmierungen vorgenommen werden können. „Zu Beginn der Ausbildung hat man schon viel Respekt. Aber das legt sich schnell, wenn man merkt, dass so ein Gerät sich auch selber in der Luft halten kann“, erklärt Eßer.

Hier kommt eine Drohne bei einem Dachstuhlbrand in der Wassenberger Innenstadt zum Einsatz. Sie liefert Bilder, die der Feuerwehr helfen, effektiver gegen den Brand vorzugehen. Foto: Feuerwehr Wassenberg

Dem Respekt folgt auch schnell die Faszination, denn so eine Drohne bietet viele Möglichkeiten, die der Feuerwehr enorm nutzen. So ermöglicht sie zum Beispiel einen Blick über mehrere Kilometer, wenn sie auf Höhen zwischen 80 und 120 Metern aufgestiegen ist. „Auf diese Weise können wir in der Frühphase eines Einsatzes die Lage schnell überblicken und zum Beispiel bei einem Waldbrand unsere Kräfte gezielt einsetzen“, sagt Dirk Eßer. Auch bei Verkehrsunfällen, Dachstuhl- oder Hallenbränden kann schnell die Lage eingeschätzt werden. Ein weiterer Einsatzbereich ist bei der aktuell sehr akuten Trockenheit die Waldbrandprophylaxe. Drohnen werden eingesetzt, um die Waldbrandstreifen zu unterstützen, die regelmäßig bei hohen Temperaturen am Boden in den Waldgebieten unterwegs sind.

Doch es gibt auch Bereiche, bei denen Drohnen – je nach Ausstattung – an ihre Grenzen stoßen. So war unter den 21 Einsätzen der Wassenberger Feuerwehr seit 2018 zum Beispiel einer zur Unterstützung der Polizei, als die vermutete, dass jemand in die Rur gesprungen war. „Da muss man dann zu tief übers Wasser fliegen und sieht nichts mehr. Zumal auch keine Temperaturunterschiede zu erkennen sind. Dagegen ist so eine Drohne ideal, um eventuell Menschen aufzuspüren, die wegen eines Schocks eine Unfallstelle verlassen haben“, erklärt Alex Haasen.