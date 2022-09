Insektenhotel auf altem Spielplatz : Dorfgemeinschaft Schwaam baut echtes Schmuckstück

Schwaam Vier Jahre hat es gedauert von der ersten Idee bis zur Vollendung. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mit dem Insektenhotel hat die Schwaamer Dorfgemeinschaft ein echtes Schmuckstück geschaffen.

Die Dorfgemeinschaft Schwaam hatte zur Einweihung des Insektenhotels mit Kräuterbeet auf den ehemaligen Spielplatz an der Schwaamer Bushaltestelle eingeladen. Nach insgesamt vier Jahren Planungs-, Genehmigungs- und Realisierungszeit kann sich das Ergebnis sehen lassen. Durch den Einsatz der Dorfbewohner ist ein richtiges Schmuckstück entstanden. Die Idee, den Kinderspielplatz zu einer Grünanlage umzugestalten, entstand bereits auf der Dorfversammlung im Herbst 2017. Zu diesem Zeitpunkt wurde die alte Anlage kaum mehr genutzt.

Bei der Stadt Wegberg wurde kurzerhand ein Antrag zur Umwidmung des Kinderspielplatzes in eine Grünanlage gestellt. Schnell war man sich einig: Stadt und Dorfgemeinschaft trafen eine Vereinbarung zur Übernahme einer Grünpatenschaft. Damit war der erste Schritt getan. Danach stellte sich noch die Frage, wie das Projekt Insektenhotel finanziert werden kann. Hier bot sich der Heimatscheck vom Land NRW an. Die Bezirksregierung gewährte einen Förderbetrag in Höhe von 2000 Euro.