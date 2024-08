Als Erinnerung Der Wegberger Kultur auf der Spur

Wenn Hermann-Josef Heinen sein Video-Equipment aufbaut, ist er in seinem Element. Leuchtende Augen bekommt er, wenn er etwa an das Konzert von Big Daddy Wilson denkt, dass er im Outbacks in Übach-Paleberg mitgeschnitten hat. „Das war eine so tolle Optik – da war es direkt um mich geschehen“, sagt er. Gerne wollte er seine Aufnahmen auch der Location oder dem Künstler selbst zur Verfügung stellen. „Das Feedback war so toll, das hat mir meine Hemmungen genommen, mich auch mit bekannten Personen in Verbindung zu setzen.“ Dabei ist Hermann-Josef Heinen mehr oder minder per Zufall zum Dokumentarfilmer geworden.