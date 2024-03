Naturerlebnis in Wegberg Wie man sich Bäumen spirituell annähert

„Weil die Natur eine Welt ohne Verstand ist, wie wir ihn haben, ist sie mit einer anderen Intelligenz ausgestattet“, heißt es in der Ankündigung. Und weiter: „Ein Fluss denkt nicht darüber nach, wohin er fließen soll. Ein Pflanzensamen tief in der Erde fragt nicht, in welche Richtung er wachsen soll, um ans Licht zu kommen. Ebenso überlegt kein Baum, wann er blühen soll.“ Und doch entwickele sich alles in perfekter Übereinstimmung mit dem richtigen Zeitpunkt und in größter Harmonie mit den äußeren Umständen.