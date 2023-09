Für pädagogisches Personal DLRG Wegberg beteiligt sich am Projekt „Seepferdchen für alle“

Wasser zieht Kinder magisch an. Umso wichtiger ist es, dass sie rechtzeitig lernen, sich sicher im kühlen Nass zu bewegen. Statistiken besagen aber, dass immer weniger Kinder in Deutschland schwimmen können. Nur noch jedes zweite Kind unter zehn Jahren lernt schwimmen, jede fünfte Grundschule hat keinen Zugang zu einem Schwimmbad. Diesen Zustand wollen die DLRG und ihr Partner Nivea ändern. Um was es genau geht, erläutert die Wegberger DLRG-Ortsgruppe, die an dem bundesweiten Projekt teilnimmt.