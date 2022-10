Digitalisierungin Wegberg : Politik streitet über zwei IT-Stellen im Rathaus

In der Edith-Stein-Realschule lernen die Schüler auch mit dem iPad. Die Digitalisierung soll in Wegberg weiter voranschreiten. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Wegberg Der Stellenplan der Wegberger Stadtverwaltung bietet immer wieder Anlass für Diskussionen. Nun entbrannte ein Streit über die Schaffung von zwei zusätzlichen IT-Stellen unter anderem für die weitere Digitalisierung der Schulen.

An zwei neuen IT-Stellen im Wegberger Rathaus schieden sich am Donnerstagabend die Geister. Während die Fraktionen von CDU , Aktiv für Wegberg und Freie Wähler die Schaffung dieser zusätzlichen Stellen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausschlossen, standen SPD , Grüne und FDP dem Vorschlag der Verwaltung im Personalausschuss nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Die Kontroverse entbrannte bei der Besprechung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2023. Dieser beinhaltet insgesamt knapp 225 Stellen, was einem Zuwachs um knapp 2,5 Stellen entsprechen würde.

Die SPD argumentierte dagegen mit Blick auf eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur und bestehenden Nachholbedarf. „Das wird uns zukünftig auf vielfältige Weise auf die Füße fallen“, gab Fraktionsvorsitzender Ralf Wolters für den Fall zu bedenken, dass nicht in die IT investiert werde. Deutschland befinde sich hier stellenweise noch in der „Steinzeit“. Bürgermeister Stock wies auf die mehr als 1000 Rechner in den Schulen und der Stadtverwaltung hin, die administriert und gewartet werden müssten. „Es wäre irrsinnig gewesen zu sagen, wir schaffen keine Stellen mehr in den nächsten Jahren bei den ganzen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.“ Diese Leistungen könnten nicht von der Regio.IT als kommunaler Dienstleister abgedeckt werden.